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Арабская DP World заинтересовалась приватизацией «Трансконтейнера»
В приватизации контрольного пакета акций «Трансконтейнера» может поучаствовать арабская DP World. Об интересе к активу заявляли структуры Абрамовича и Лисина
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Один из крупнейших в мире портовых операторов DP World планирует участвовать в приватизации контрольного пакета «Трансконтейнера» (50% плюс две акции), который принадлежит РЖД. Об этом РБК рассказал бизнесмен, знакомый с менеджерами DP World.

«Совершенно очевидно, что такой интерес (к приватизации «Трансконтейнера») от DP World как от компании, инвестирующей в инфраструктуру по всему миру, существует», — заявил РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт. «Будет объявлен аукцион, на котором мы будем приветствовать максимальное количество участников», — сказал он.

«По «Трансконтейнеру» позиция очень простая. Условия аукциона не позволят Dubai Ports (DP World. — РБК) напрямую участвовать в этой покупке, потому что там (в распоряжении правительства о приватизации «Транкоснтейнера». — РБК) написано, что компания не имеет права владеть перевозкой морских контейнеров на международных рынках», — заявил гендиректор Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ — партнер DP World в России) Кирилл Дмитриев в интервью «Коммерсанту» 4 июня.

«Но при этом есть около 30 российских компаний, которые подходят под критерии. Поэтому не исключена возможность, что мы войдем в консорциум с кем-то из российских игроков совместно с иностранными финансовыми партнерами», — добавил он.

РБК направил запрос в DP World.

Бизнес
Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»

Ранее об интересе поучаствовать приватизации «Трансконтейнера» заявляли «Енисей Капитал» Романа Абрамович и Александра Абрамова (уже владеет 24,5% оператора) и Первая грузовая компания Владимира Лисина.

РЖД определили начальную цену контрольного пакета «Трансконтейнера» в размере 36,1 млрд руб. Это нижняя оценки пакета, сделанная осенью 2018 года аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов 12 апреля подписал директиву правительства о продаже госдоли в «Трансконтейнере». Ранее заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков говорил, что компания может продать контроль в операторе уже летом 2019 года. Вице-премьер Максим Акимов говорил в интервью РБК при этом, что по «оптимистичному» сценарию сделка может состояться осенью 2019 года.

Авторы: Петр Канаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Трансконтейнер», DP World, приватизация
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