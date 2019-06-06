Арабская DP World заинтересовалась приватизацией «Трансконтейнера»

В приватизации контрольного пакета акций «Трансконтейнера» может поучаствовать арабская DP World. Об интересе к активу заявляли структуры Абрамовича и Лисина

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Один из крупнейших в мире портовых операторов DP World планирует участвовать в приватизации контрольного пакета «Трансконтейнера» (50% плюс две акции), который принадлежит РЖД. Об этом РБК рассказал бизнесмен, знакомый с менеджерами DP World.

«Совершенно очевидно, что такой интерес (к приватизации «Трансконтейнера») от DP World как от компании, инвестирующей в инфраструктуру по всему миру, существует», — заявил РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт. «Будет объявлен аукцион, на котором мы будем приветствовать максимальное количество участников», — сказал он.

«По «Трансконтейнеру» позиция очень простая. Условия аукциона не позволят Dubai Ports (DP World. — РБК) напрямую участвовать в этой покупке, потому что там (в распоряжении правительства о приватизации «Транкоснтейнера». — РБК) написано, что компания не имеет права владеть перевозкой морских контейнеров на международных рынках», — заявил гендиректор Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ — партнер DP World в России) Кирилл Дмитриев в интервью «Коммерсанту» 4 июня.

«Но при этом есть около 30 российских компаний, которые подходят под критерии. Поэтому не исключена возможность, что мы войдем в консорциум с кем-то из российских игроков совместно с иностранными финансовыми партнерами», — добавил он.

РБК направил запрос в DP World.