Парламент Венесуэлы назвал неконституционным военное соглашение с Россией

Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы сочла недействительным подписанное ранее соглашение о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Соответствующий документ был опубликован в Twitter венесуэльского парламента.

«Это соглашение не рассматривалось ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, [...] ни парламентом, что свидетельствует о его неконституционности, значит, оно недействительно», — говорится в тексте документа.

В парламенте также назвали неконституционным решение об открытии консульства Венесуэлы в КНДР.

С 2017 года параллельно Национальной ассамблее в Венесуэле действует Учредительное собрание, которое контролируют сторонники действующего президента Николаса Мадуро. Спикер ассамблеи Хуан Гуаидо с января 2019 года самопровозгласил себя президентом страны.