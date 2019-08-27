Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.

Захарова обратила внимание на закрытый характер формата «Большой семерки», который «приемлет только себе подобных». По ее мнению, G7 нельзя называть «клубом либеральных демократий», поскольку страны-участницы формата нарушают важнейший постулат либерализма — свободу мировоззрения.

«Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию», — заявила она.

Захарова отметила, что когда-то экономические модели стран G7 были либеральными, однако в настоящий момент они обеспечиваются не свободной конкуренцией, а государственным протекционизмом, реализуемым при помощи «санкций, финансовых манипуляций, воздействий на тему энергоносителей, путем агрессивной внешней политики и так далее».

Официальный представитель МИДа напомнила, что либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны. «Тогда это не либерализм, а крокодилизм», — оценила такой подход она.