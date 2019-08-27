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Политика ,  
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Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям. О своей позиции она рассказала на своей странице в Facebook, комментируя публикацию в британском издании Guardian.

Захарова обратила внимание на закрытый характер формата «Большой семерки», который «приемлет только себе подобных». По ее мнению, G7 нельзя называть «клубом либеральных демократий», поскольку страны-участницы формата нарушают важнейший постулат либерализма — свободу мировоззрения.

«Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию», — заявила она.

Захарова отметила, что когда-то экономические модели стран G7 были либеральными, однако в настоящий момент они обеспечиваются не свободной конкуренцией, а государственным протекционизмом, реализуемым при помощи «санкций, финансовых манипуляций, воздействий на тему энергоносителей, путем агрессивной внешней политики и так далее».

Официальный представитель МИДа напомнила, что либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны. «Тогда это не либерализм, а крокодилизм», — оценила такой подход она.

Политика
Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

Guardian писала о ссоре президента США Дональда Трампа с остальными лидерами G7 из-за возможного возвращения России.

В конце июня 2019 года президент России Владимир Путин заявил в интервью Financial Times, что идея либерализма «изжила себя окончательно». Российскому лидеру возразила экс-премьер Великобритании Тереза Мэй. В своей последней речи на посту главы государства она заявила, что при сравнении качества жизни и достижений либеральных и российских экономик никто бы не пришел к выводу, что либерализм устарел. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье в газете Daily Telegraph предложил Путину продемонстрировать жизнеспособность либеральной идеи, пообещав осуществить Brexit.

Теги: Мария Захарова, G7
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