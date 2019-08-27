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Walt Disney $160 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Эксперты Роскачества предупредили о рисках покупки продуктов «с рук»

Эксперты некоммерческой организации Роскачество оценили риски покупки продуктов в несанкционированных точках продаж. Об этом сообщает портал организации.

По мнению специалистов, продукт, произведенный в домашних условиях, может быть опасен для здоровья в силу нескольких причин. Зачастую такие производители не обладают необходимым образованием для приготовления качественного продукта или техническими возможностями для эффективной дезинфекции. Таким образом, уже на начальном этапе производства продукты могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и пр.

Помимо этого, из-за несоблюдения инструкций по использованию удобрений и химикатов в домашних фруктах и овощах часто повышен уровень пестицидов или нитратов, а в меде встречаются следы антибиотиков.

Еще одной причиной потенциальной опасности продуктов «с рук» может стать отсутствие должной тары. Используемая «частниками» упаковка часто не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям или требованиям к хранению продукта.

Эксперты также предостерегли россиян от покупки товаров у продавцов без соответствующей документации: документов на продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки.

«Если человек продает мед на улице в маске пчеловода, это не гарантирует того, что перед вами настоящий пасечник. [...] Как правило, на улицах в городах торгуют перекупщики» — пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Специалисты напомнили, что при покупке пищевых продуктов «с рук» россияне имеют право попросить продавца показать документы на продукцию.

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Теги: продукты питания, Роскачество
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