Минобороны показало видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

В Тамбовской области российские военные провели артиллерийские учения. В ходе стрельб артиллеристы испытали 240-мм самоходные минометы «Тюльпан», которые в советские времена относились к артиллерии резерва Верховного главнокомандования. Видео Министерства обороны опубликовал телеканал «Звезда».

Стрельбы велись на дистанции от 8 до 40 км. Координаты целей передавались экипажам машин с беспилотников «Элерон». «Тюльпаны» уничтожили порядка 150 намеченных целей.

Самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» были приняты на вооружение советской армии в 1971 году, сменив буксируемые минометы этого же калибра. «Тюльпан» может стрелять обычными осколочно-фугасными боеприпасами, зажигательными минами «Сайда», активно-реактивными минами с повышенной дальностью стрельбы. Калибр в 240 мм позволяет миномету вести огонь также ядерными боеприпасами мощностью 2 кт в тротиловом эквиваленте. Сейчас это самый крупнокалиберный миномет в мире. В советской армии была превышающая его по калибру установка 2Б1 «Ока» (420 мм), предназначенная для стрельбы ядерными минами, однако она была снята с вооружения.