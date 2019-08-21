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Минобороны показало видео учебных ракетных стрельб с корабля «Смерч»

В Японском море прошли учения на малом ракетном корабле «Смерч», экипаж которого провел серию ракетных стрельб. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны в Twitter.

«В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА», — отмечается в сообщении. Ведомство также опубликовало кадры учений.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту добавляет, что учения прошли успешно. Корабль поразил воздушные и морские цели. Канал добавляет, что в будущем «Смерч» проведет стрельбы из артустановки АК-176МА, оснащенной новой оптико-электронной станцией и цифровой системой управления.

Политика
В «Ростехе» заявили о разработке корабельной системы залпового огня

В марте 2018 года «Ростех» сообщил, что закончил модернизировать комплекс «Смерч-2». В госкорпорации добавили, что он сможет использовать новые противолодочные ракеты для защиты кораблей от атак с подводных лодок. В конце декабря прошлого года «Ростех» рассказал, что создал проект новой реактивной системы залпового огня для военных кораблей.

Теги: Минобороны, учения, Японское море
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