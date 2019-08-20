Уровень Амура у Хабаровска достиг «опасной» отметки

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска достиг отметки в 5,98 м, увеличившись на четыре см за сутки. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

При этом отметка «опасного явления» составляет 6 м. В сообщении отмечается, что в течение нескольких дней, до 23 августа, уровень воды в Амуре может достичь 6,8 м. Ведомство также отмечает, что из-за обильных дождей в Хабаровске по-прежнему подтоплены 156 приусадебных участков и около 1,7 тыс. дачных участков на островной части города. Из-за ливней также частично подтоплен ряд дорог в городе.

С начала августа, после неблагоприятного прогноза гидрологов, во всем Хабаровском крае в связи с паводками объявлен режим ЧС. В регионе подготовлены несколько десятков пунктов временного размещения, куда при необходимости могут распределить жителей домов из подтопляемых территорий.