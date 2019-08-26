Итоговое заявление лидеров стран G7 поместилось на одной странице

Итоговое заявление лидеров стран «Большой семерки» в Биаррице уместилось на одной странице. Документ, в котором всего пять итоговых пунктов, был опубликован на официальном сайте саммита.

В преамбуле говорится, что лидеры Германии, Японии, США, Франции, Великобритании, Италии и Канады «достигли согласия по многим пунктам». Далее в тексте коротко обозначены эти темы.

Первый пункт, по которому лидеры G7 пришли к согласию — необходимость реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). В частности, среди целей реформы ВТО обозначены более эффективная защита интеллектуальной собственности и более действенное урегулирование торговых споров.

Иранская ядерная программа стоит вторым пунктом в списке. «Мы полностью разделяем две цели: не допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а также содействовать миру и стабильности в регионе», — отмечают члены G7.