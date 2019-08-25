Макрон сообщил о совместном обсуждении иранского досье лидерами G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время саммита в Биаррице лидеры G7 договорились о совместном обсуждении иранского досье, сообщает французская газета Le Figaro.
По словам французского лидера, главы стран — участниц «Большой семерки» согласны по двум вопросам. «Мы не хотим, чтобы Иран мог обладать ядерной бомбой, и не хотим эскалации и дестабилизации обстановки в регионе», — заявил он.
Макрон отметил значимость зафиксированного решения говорить сообща по иранскому досье. Он добавил, что стороны приняли решение о действиях, позволяющее несколько примирить позиции.
По данным Le Figaro, лидеры G7 доверили Макрону ведение диалога с Ираном. Французский лидер должен «донести позицию» группы до Исламской Республики.