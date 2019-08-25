Макрон сообщил о совместном обсуждении иранского досье лидерами G7

«У G7 есть сообщение, в котором говорится о наших целях, и тот факт, что мы их разделяем, очень важен, таким образом, мы избегаем разногласий, которые, по сути, всех ослабляют», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1/LCI.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Макрона по иранскому досье, однако уточнил, что США выступят с собственной инициативой по данному вопросу.

Саммит G7 проходит во французском Биаррице. В 2019 году Франция является страной — председательницей «Большой семерки». Формат саммита G8 перестал существовать в 2014 году, когда ряд западных стран отказался сотрудничать с Россией после вхождения в ее состав Крыма.

США в 2018 году вышли из ядерной сделки с Ираном — соглашения, которое предусматривало снятие санкций со страны в обмен на ограничения в развитии ее ядерной энергетики.