СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».

Речь идет о ч. 1 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества).

По данным Znak.com, по делу проходят шесть потерпевших девушек. Они рассказали, что Биктимиров добивался от них близости, угрожая проблемами по службе. Ведется работа по установлению всех преступных эпизодов.

Как сообщает ГУ МВД области, по результатам служебной проверки Биктимиров был уволен «по отрицательным мотивам». Меры дисциплинарной ответственности также будут применены к его руководству.

В октябре прошлого года в Уфе 23-летняя дознавательница сообщила, что трое коллег изнасиловали ее в здании миграционного отдела полиции. Обвиняемые полицейские были уволены.