В Техасе молодожены погибли спустя несколько минут после свадьбы

В округе Ориндж в штате Техас молодожены погибли спустя несколько минут после свадьбы. Об этом сообщает KFDM со ссылкой на родственников и полицию.

19-летний Харли Джо Морган и его 20-летняя жена Рианнон Бурдро Морган попали в автомобильную аварию после того, как выехали от здания суда на шоссе. Инцидент произошел в пятницу, 23 августа.

Машина молодоженов столкнулась с пикапом, который тащил на прицепе трактор. В результате новоявленные муж и жена погибли на месте, а водитель пикапа не пострадал. «Они даже пяти минут не были женаты», — отметила мать жениха.

В начале июля в округе Франклин штата Джорджия произошла авария с участием трех автомобилей. В результате погибли семь человек и еще троих госпитализировали. В начале января в районе города Гейнсвилл штата Флорида произошло ДТП, в котором погибли семь человек. Столкнулись две фуры, пассажирский фургон и легковой автомобиль. В результате разлилось и загорелось дизельное топливо.