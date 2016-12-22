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В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП
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В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП
Общество, 04:04
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В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП

На трассе в американском штате Нью-Джерси из инкассаторской машины выпали денежные купюры, что привело к нескольким авариям. Об этом сообщает полицейское управление округа Восточный Рутерфорд в Twitter.

По данным полиции, ДТП произошли из-за того, что водители автомобилей останавливались, не съезжая на обочину, чтобы собрать лежащие на асфальте купюры. Кроме того, в управлении отметили, что из-за произошедшего неподалеку от Нью-Йорка возникли серьезные пробки.

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Также полицейские рассказали, что после инцидента несколько человек позвонили в дежурную часть, чтобы вернуть найденные на дороге денежные средства. Правоохранители призвали других участников происшествия связаться с ними для возвращения денег.

​Портал Gothamist сообщает, что деньги выпали из инкассаторской машины компании Brink's. Вице-президент компании по связям с инвесторами и корпоративным коммуникациям Эдвард Каннингем подтвердил произошедшее. При этом он не назвал денежную сумму, которая выпала из автомобиля.

Теги: инкассаторы , ДТП , Нью-Джерси
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