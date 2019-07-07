В результате столкновения трех машин в США погибли семь человек

В результате столкновения трех машин в США погибли семь человек

В результате ДТП в американском штате Джорджия погибли семь человек, сообщает Fox News со ссылкой на власти.

Авария произошла в округе Франклин. Внедорожник Ford Excursion, в котором находились шесть человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Chevrolet, после чего тот врезался в третий автомобиль. Обломками машин были задеты еще два автомобиля.

В результате погибли три человека из внедорожника и четыре из фургона. Еще три человека, находившихся в Ford, госпитализированы, в третьем автомобиле никто не пострадал.

В январе во Флориде столкнулись две фуры, фургон и легковой автомобиль. В результате погибли семь человек, на трассу вылилось около 190 л дизельного топлива и загорелось.