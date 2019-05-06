Сборы «Мстители. Финал» за неделю проката превысили два миллиарда рублей

Завершающая часть кинофраншизы Marvel «Мстители», премьера которой в России состоялась 29 апреля, заработала более 2 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах на 23.00 мск, 6 мая. Фильм посмотрели почти 6,7 млн зрителей на 107 тыс. сеансов.
Картина уже побила три рекорда в российском прокате: по предварительным продажам билетов на сеансы (более 308,6 млн руб.), по сборам в первый день — почти (432,2 млн руб.), а также по срокам, в которые лента собрала 1 млрд руб. (3 дня).
Все предыдущие рекорды по этим показателям принадлежали третьей части «Мстителей: Война Бесконечности», которая вышла в прокат 3 мая 2018 года. Тогда чтобы преодолеть планку в 1 млрд руб. потребовалось на один день больше. Предпродажи составили 123 млн руб., сборы в день премьеры — 274,4 млн руб., следует из данных Фонда кино (оператор ЕАИС), предоставленных РБК.
Учитывая столь успешный старт, лента «Мстители.Финал» в скором времени выйдет на третье место в списке самых кассовых фильмов отечественного кинопроката после «Аватара» (3,5 млрд руб.) и «Движения вверх» (почти 3 млрд руб.), прогнозирует отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». Однако, как считает главный редактор Kinodata.pro Сергей Лавров, стать № 1 нацпроката этому фильму вряд ли удастся.