Сборы «Мстители. Финал» за неделю проката превысили два миллиарда рублей

Фильм в мировом прокате уже собрал более $2 млрд за рекордные 11 дней. В российском прокате она тоже поставила рекорд, собрав за дня дня 1 млрд руб.

Фанаты фильма «Мстители» во время мировой премьеры картины (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Завершающая часть кинофраншизы Marvel «Мстители», премьера которой в России состоялась 29 апреля, заработала более 2 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах на 23.00 мск, 6 мая. Фильм посмотрели почти 6,7 млн зрителей на 107 тыс. сеансов.

Картина уже побила три рекорда в российском прокате: по предварительным продажам билетов на сеансы (более 308,6 млн руб.), по сборам в первый день — почти (432,2 млн руб.), а также по срокам, в которые лента собрала 1 млрд руб. (3 дня).

Все предыдущие рекорды по этим показателям принадлежали третьей части «Мстителей: Война Бесконечности», которая вышла в прокат 3 мая 2018 года. Тогда чтобы преодолеть планку в 1 млрд руб. потребовалось на один день больше. Предпродажи составили 123 млн руб., сборы в день премьеры — 274,4 млн руб., следует из данных Фонда кино (оператор ЕАИС), предоставленных РБК.