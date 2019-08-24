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Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле

Власти Свердловской области планируют убедить хирургов из Нижнего Тагила не увольняться. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по социальной политике регионального заксобрания Вячеслав Погудин.

Он рассказал, что заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы № 1. По его словам, что для выяснения причин в Нижний Тагил прибыла межведомственная комиссия, в которую он вошел.

Погудин добавил, что «форс-мажорная ситуация» также произошла и в Демидовской больнице города, где ушли трое хирургов. Он отметил, что проблему решат в ближайшее время.

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«В начале сентября она должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн», — сказал он.

По его словам, врачи, скорее всего, будут работать по две недели и оказывать как плановую, так и экстренную хирургическую помощь. Погудин рассказал, что в будущем в Демидовскую больницу устроят хирургов на постоянной основе. Он уточнил, что уже есть договоренности с кандидатами, а один из них готов переехать из другтого города.

Депутат сообщил, что комиссия побеседовала с пятью уволившимися хирургами, «После диалога у всех членов нашей комиссии большая надежда, что врачи останутся и в профессии, и в коллективе больницы», — сказал он. В администрации Свердловской области ТАСС сообщили, что в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание, чтобы рассмотреть проблемы здравоохранения региона.

Накануне агентство URA.RU сообщало, что пятеро хирургов из городской больницы № 4 планируют уволиться. «Отсутствует социальная составляющая: низкая зарплата, большая нагрузка, которая может вести к фатальным ошибкам, нет юридической защищенности», — отмечал завотделением хирургии Демидовской больницы Денис Левченко.

Ранее все хирурги Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Заведующий хирургическим отделением Юрий Изотеев также отмечал, что причиной стала низкая зарплата и большая нагрузка.

Теги: Свердловская область, Нижний Тагил, хирург, заявление на увольнение
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