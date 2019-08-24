Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле

Власти Свердловской области планируют убедить хирургов из Нижнего Тагила не увольняться. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по социальной политике регионального заксобрания Вячеслав Погудин.

Он рассказал, что заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы № 1. По его словам, что для выяснения причин в Нижний Тагил прибыла межведомственная комиссия, в которую он вошел.

Погудин добавил, что «форс-мажорная ситуация» также произошла и в Демидовской больнице города, где ушли трое хирургов. Он отметил, что проблему решат в ближайшее время.

«В начале сентября она должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн», — сказал он.