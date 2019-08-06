В ФТС оценили количество уничтоженных за пять лет санкционных продуктов

В ФТС оценили количество уничтоженных за пять лет санкционных продуктов

Более 21 тыс. т продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, было уничтожено за пять лет действия продовольственного эмбарго. Об этом сообщил замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов, передает «РИА Новости».

В прошлом году было уничтожено 7,2 тыс. т продукции, а за семь месяцев 2019 года — около 3 тыс. т.

По словам Якубова, основная часть товара была обнаружена на российско-белорусском участке границы, а остальное — на российско-казахстанском участке. Он отметил, что ассортимент продукции зависит от сезона, но в основном пытаются перевозить овощи, фрукты и ягоды: практически всегда везут яблоки, зимой — цитрусовые, а также персики, виноград, клубнику.

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал указ о запрете ввоза отдельных видов товаров из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических лиц. Продовольственное эмбарго вводилось в несколько этапов: в 2014 году в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в 2015 году в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, в 2016 году в отношении Украины. Под запрет попали, в частности, говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты. В июле 2015 года Путин подписал указ, в соответствии с которым необходимо уничтожать на границе продукты, попавшие под эмбарго.