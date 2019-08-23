Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки

Правительство России выпустило постановление о продлении действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

За пять лет действия запрета было уничтожено более 21 тыс. т запрещенных к ввозу в Россию продуктов. Большую часть санкционной продукции обнаружили на российско-белорусском участке границы, остальное — на российско-казахстанском участке. В начале июля аналитики назвали одним из результатов эмбарго повышение цен на продукты.

Решение о продлении уничтожения продуктов было принято несмотря на то, что против него в середине июля выступал вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство. «Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению», — говорил он.

В августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. В 2015 году эмбарго было расширено на Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию, в 2016 году — на Украину. В 2015 году президент подписал указ об уничтожении санкционной продукции на границе.