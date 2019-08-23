Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,01 +0,41 EUR Бирж. 73,03 +0,35 Brent 58,75 -1,90% USD Нал. 66,37 65,47 EUR Нал. 73,47 72,49 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1067 -0,0013 BTC/USD Бирж. 10 175,00 +55,00 IMOEX 2 664,53 -0,40% RTSI 1 272,16 -0,82% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,47%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,53%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,47%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+19,53%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Кабмин предложил Госдуме запретить кондиционеры на исторических зданиях Общество, 15:46 Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки Общество, 15:33 Кейс «Обуви России» по запуску пунктов выдачи сторонних онлайн-заказов Pro, 15:31 Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны Общество, 15:31 Путин и Эрдоган провели переговоры после обострения ситуации в Идлибе Политика, 15:23 Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 Общество, 15:23 В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США Политика, 15:22 Суд принял иск метрополитена к организаторам акций в Москве Политика, 15:19 Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Общество, 15:16 «Все, что душе угодно».: Мантуров объяснил, почему Aurus дороже Bentley Авто, 15:14 Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Спорт, 15:12 Медведев потребовал сохранить зарплату при переходе на четырехдневку Общество, 15:10 Что ждет российский рынок заменителей грудного молока Pro, 15:08 Кремль исключил возможность повторения в России чернобыльского сценария Общество, 14:56
Общество ,  
0 
Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки

Правительство России выпустило постановление о продлении действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

За пять лет действия запрета было уничтожено более 21 тыс. т запрещенных к ввозу в Россию продуктов. Большую часть санкционной продукции обнаружили на российско-белорусском участке границы, остальное — на российско-казахстанском участке. В начале июля аналитики назвали одним из результатов эмбарго повышение цен на продукты.

Решение о продлении уничтожения продуктов было принято несмотря на то, что против него в середине июля выступал вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство. «Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению», — говорил он.

Общество
В ФТС оценили количество уничтоженных за пять лет санкционных продуктов

В августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. В 2015 году эмбарго было расширено на Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию, в 2016 году — на Украину. В 2015 году президент подписал указ об уничтожении санкционной продукции на границе.

Теги: Санкции, Правительство РФ, санкционная продукция
Материалы по теме
Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение продуктового эмбарго
Политика
Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter