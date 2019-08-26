Бунимович счел шантажом ситуацию с иском из-за возможного участия в акции

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович взял на контроль ситуацию с лишением родительских прав семьи Хомских. Об этом он заявил РБК. По его словам, с семьей он еще не встречался.

«Мне нужно понять, в чем их обвиняют. Это чрезвычайная ситуация. У нас [до лишения родительских прав] длительное сопровождение, работа [c психологами], обсуждения с семьей. Это просто противоречит государственной политике в области сохранения детей в семье, когда сразу выходят с предложением лишать родительских прав», — считает он. Бунимович отметил, что в данном случае это похоже на политический шантаж.

Ранее стало известно, что в Никулинском районном суде Москвы 2 сентября начнется разбирательство по иску прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Заявление подано от межрайонного прокурора. Правозащитники сообщили, что поводом для подачи искового заявления могло стать участие Хомских в несогласованной акции протеста в центре столицы.

В начале августа прокуратура Москвы заявила о начале проверок участия в акциях протеста 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми.