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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Замглавы правительства Башкирии объяснила массовое увольнение врачей

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават уволились еще до обсуждения уровня зарплат сотрудников. Об этом РБК заявила исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ленара Иванова.​

«Это давняя информация. В последнее время никто не увольнялся, сейчас роддом работает в штатном режиме. Увольнение врачей произошло еще до всей этой истории со смешками. Они в том числе ушли из-за низкого уровня зарплат», — заявила она.

Руководитель АНО «Перинатальный центр» Альбина Фатыхова не ответила на звонки РБК. В пресс-службе Минздрава Башкортостана не смогли оперативно ответить на вопросы РБК.

Днем ранее, 26 марта, в социальных сетях стала распространяться видеозапись со встречи коллектива роддома с членом президентского совета по правам человека Натальей Евдокимовой. На ней директор учреждения Альбина Фатыхова рассказала о средних зарплатах сотрудников роддома, после чего медики стали смеяться.

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В башкирском роддоме сообщили размер зарплат сотрудников

По словам Фатыховой, средняя зарплата у врачей в роддоме составляет 61 тыс. руб., у акушеров — 35,4 тыс. руб., у детских медсестер — 29,5 тыс. руб., у младшего персонала — 21,3 тыс. руб.

Согласно данным из расчетных листков сотрудников, которые позже обнародовал телеканал РЕН ТВ, заведующий отделением получает 22 тыс. руб., врач акушер-гинеколог — 23 тыс., медсестра — 12 тыс., сестра-хозяйка — 11 тыс.

По данным телеканала, более 20 медиков уволились после скандала с зарплатами.

Теги: Башкирия, увольнение, врачи, здравоохранение
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