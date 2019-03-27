Замглавы правительства Башкирии объяснила массовое увольнение врачей

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават уволились еще до обсуждения уровня зарплат сотрудников. Об этом РБК заявила исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ленара Иванова.​

«Это давняя информация. В последнее время никто не увольнялся, сейчас роддом работает в штатном режиме. Увольнение врачей произошло еще до всей этой истории со смешками. Они в том числе ушли из-за низкого уровня зарплат», — заявила она.

Руководитель АНО «Перинатальный центр» Альбина Фатыхова не ответила на звонки РБК. В пресс-службе Минздрава Башкортостана не смогли оперативно ответить на вопросы РБК.

Днем ранее, 26 марта, в социальных сетях стала распространяться видеозапись со встречи коллектива роддома с членом президентского совета по правам человека Натальей Евдокимовой. На ней директор учреждения Альбина Фатыхова рассказала о средних зарплатах сотрудников роддома, после чего медики стали смеяться.