Команда кандидата в президенты Абхазии признала поражение на выборах

Команда одного из кандидатов в президенты Абхазии — бывшего замминистра иностранных дел Олега Аршбы — признала, что тот не проходит во второй тур выборов. Об этом РБК заявил кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шел в паре с Аршбой.

«На самом деле были сведения, которые подтверждали, что мы лидируем. Но дело в том, что ЦИК Абхазии пока что не обнародовал своего решения. Поскольку мы руководствуемся в своей политической деятельности, прежде всего, нравственно-этическими нормами, мы решили провести собственный подсчет голосов и выяснилось, что мы немногим менее 100 голосов уступаем команде Алхаса Квицинии. Естественно, мы не стали дожидаться решения ЦИК и приняли это как объективную реальность», — сказал он.

Барциц добавил, что команда Аршбы уже позвонила Квицинии и пожелала ему удачи.

Во второй тур также проходит действующий глава республики Рауль Хаджимба, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб.

Материал дополняется