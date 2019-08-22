Суд отказался продлить арест счетов и имущества экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы отказался продлить арест денежных счетов и имущества бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абзывова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Дрозда. В пресс-службе суда РБК подтвердили решение.

По словам защитника Абызова, суд отказал представителю СК в ходатайстве о продлении ареста имущества на сумму 900 млн руб. Дрозд отметил при этом, что суд также не продлил срок ареста счетов сына экс-министра компании ООО «Ру-Ком» и нескольких офшорных предприятий.

В начале августа Мосгорсуд признал законным арест более 437 млн руб. на счетах Абызова. Басманный суд арестовал денежные средства бывшего министра, хранящиеся на расчетных счетах, 1 апреля, а на следующий день под арест попало его имущество на 437 млн руб.: три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место в столице, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье.

Абызова задержали 26 марта в Москве. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 годах Абызов, воспользовавшись должностными полномочиями, похитил у энергетических компаний (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел деньги за границу. Кроме экс-министра по делу проходят еще пять человек.