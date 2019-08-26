ЦОДД анонсировал пик пробок в Москве 1 сентября

Пик пробок в Москве на этой неделе придется на воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.

Прогнозируемые пробки на въезде в город связаны с началом учебного года. «Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву», — пояснили в ЦОДДе.

В центре сообщили, что понедельник, 26 августа, станет самым легким днем по степени загруженности дорог. «Часы пик у нас стабильные: утренний до 9, вечерний с 17 до 19 часов», — заявили в пресс-службе.

Ранее в ЦОДДе сообщили РБК, что ситуация на дорогах города начнет ухудшаться с 26 августа в связи с подготовкой к новому учебному году и окончанием сезона отпусков. Рост дорожного трафика должен составить 15–17%, что в абсолютных значениях означает увеличение численности машин на 100–125 тыс. С 2 сентября в Москве прогнозируется стабильное рабочее движение.