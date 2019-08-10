ЦОДД спрогнозировал сроки ухудшения дорожной ситуации в Москве

Ситуация на дорогах Москвы начнет ухудшаться с 26 августа в связи с окончанием сезона отпусков и подготовкой к новому учебному году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ожидается, что дорожный трафик в этот период вырастет на 15–17%, что в абсолютных значениях означает увеличение численности машин на 100–125 тыс. В связи с этим в ЦОДД посоветовали автомобилистам избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи крупных торговых центров и детских магазинов, таких как «Детский мир».

В пресс-службе добавили, что начиная со 2 сентября на дорогах столицы прогнозируется стабильное рабочее движение. Водителей просят по возможности для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать свой маршрут.