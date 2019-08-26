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Walt Disney $160 (+19,06%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
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В Амуре впервые с начала паводка опустился уровень воды

Спад воды зарегистрировали в реке Амур в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«В Ленинском районе впервые за долгое время наблюдается спад уровней воды в реке Амур на 2 см. Специалисты ожидают стабилизацию обстановки после 28 августа», — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в населенных пунктах Пашково, Радде и Екатерино-Никольское Облученского района уровни воды в Амуре опустились ниже отметки выхода на пойму. Специалисты приступили к дезинфекции местных колодцев для забора воды.

По данным на 26 августа, подтопленными остаются 40 населенных пунктов, 156 жилых домов и 2875 придомовых участков. Из подворий подтопленных населенных пунктов круглосуточно откачивают воду с помощью насосных станций, организовано дежурство спасателей и пожарных.

Общество
В Биробиджане из-за ливней и подъема уровня воды ввели режим ЧС

Режим ЧС из-за обильных осадков был введен в Амурской области 22 июля, вскоре режим ЧС из-за паводка на Амуре ввели в ЕАО. 5 августа о чрезвычайной ситуации заявили и власти Хабаровского края. В регионы завезли материалы для построения ограждений, продукты и медикаменты.

Режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в Биробиджане ввели 18 августа. Были затоплены поселки Восточный, Левобережный и Биробиджан-2. 

Теги: ЕАО, Амур, паводки
Материалы по теме
В Биробиджане из-за ливней и подъема уровня воды ввели режим ЧС
Общество
В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре
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