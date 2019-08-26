В Амуре впервые с начала паводка опустился уровень воды

В Амуре впервые с начала паводка опустился уровень воды

Спад воды зарегистрировали в реке Амур в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«В Ленинском районе впервые за долгое время наблюдается спад уровней воды в реке Амур на 2 см. Специалисты ожидают стабилизацию обстановки после 28 августа», — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в населенных пунктах Пашково, Радде и Екатерино-Никольское Облученского района уровни воды в Амуре опустились ниже отметки выхода на пойму. Специалисты приступили к дезинфекции местных колодцев для забора воды.

По данным на 26 августа, подтопленными остаются 40 населенных пунктов, 156 жилых домов и 2875 придомовых участков. Из подворий подтопленных населенных пунктов круглосуточно откачивают воду с помощью насосных станций, организовано дежурство спасателей и пожарных.