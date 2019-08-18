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В Биробиджане из-за ливней и подъема уровня воды ввели режим ЧС

На территории Биробиджана в Еврейской автономной области введен режим ЧС из-за ливней и подъема уровня воды в реках. Об этом сообщает ЕАОMedia. В настоящее время затоплены поселки Восточный, Левобережный и Биробиджан-2.

Власти города обещают оповестить население об угрозе последующих подтоплений и правилах безопасности.

После обильных осадков в городе уровень в реке Бира поднялся до 338 см при уровне выхода на пойму 320 см, а в Икуре — до 247 см при критических 230 см, пишет «РИА Биробиджан». Подтопленными оказались садово-огородные участки на пяти улицах, а также 11 дворовых территорий на Кубанской, Физкультурной и Лесной улицах.

Всего в результате повышения уровня воды в реках в 12 населенных пунктах ЕАО подтоплено 205 приусадебных участков. По данным МЧС, остаются подтопленными также шесть участков автомобильных дорог в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах автономии.

Ранее, 17 августа, в нескольких районах Приморского края ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений, вызванных сильными дождями. Всего в регионе подтоплено около 130 домов и более 460 подворий.

Теги: Биробиджан, Еврейская автономная область, паводок
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