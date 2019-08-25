Супруга актера Мамонова сообщила о его самочувствии после инфаркта

Супруга актера Мамонова сообщила о его самочувствии после инфаркта

Российский актер и музыкант, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов, госпитализированный накануне с инфарктом миокарда, находится в реанимации в стабильном состоянии. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Мамонова.

«Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова», — заявила она.

Супруга музыканта также подтвердила, что ближайшие концерты Мамонова будут отменены.

24 августа 68-летнего Петра Мамонова госпитализировали в кардиологическое отделение № 15 Городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова. У него был диагностирован инфаркт миокарда.

Петр Мамонов — российский актер, поэт, радиоведущий, музыкант, основатель группы «Звуки Му». Он также получил известность благодаря ролям в фильмах «Игла», «Остров», «Царь» и других.