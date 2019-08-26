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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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В РЖД подтвердили нападение с камнями в Чечне на идущий в Дагестан поезд

Неизвестные закидали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала, один пассажир пострадал. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе РЖД.

«Двадцать третьего августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД неизвестные обкидали камнями поезд №136 Санкт-Петербург — Махачкала. В результате были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Царапину получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В результате инцидента были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. На опубликованном в интернете видеоролике видно, как в результате попадания камня разбилось окно в одном из купе. В Хасавюрте к поезду прибыли сотрудники полиции, ведется поиск виновных. В РЖД сообщили, что инцидент не нарушил график движения поездов.

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Об инциденте с поездом ранее сообщал «Кавказский узел». В то же время власти Чечни опровергают то, что инцидент произошел на территории их республики. Начальник линейного управления на транспорте МВД по республике Али Тагиров заявил, что нападение произошло уже на территории Дагестана, после пересечения границы республик.

Теги: Поезд, Чечня
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