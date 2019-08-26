В Чечне опровергли информацию о брошенных камнях в поезд в Махачкалу

В Чечне опровергли информацию о брошенных камнях в поезд в Махачкалу

Информация о забрасывании в Чечне камнями поезда из Санкт-Петербурга в Махачкалу не соответствуют действительности. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник линейного управления на транспорте МВД по республике Али Тагиров.

По его словам, поезд № 136 тронулся со станции Гудермес в субботу в 19:12, а в 20:13 пересек границу между Чечней и Дагестаном. Проверка установила, что инцидент произошел в 20:18, а в 20:30 поезд прибыл в дагестанский город Хасав-Юрт.

Тагиров уточнил, что задержание виновных будет производиться независимо от места происшествия. «Мы с коллегами из Дагестана будем в полном объеме обеспечивать безопасное движение», — сказал он.

Ранее «Кавказский узел» сообщал, что неизвестные на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт в Чечне закидали камнями три вагона поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу. В результате инцидента пострадал один из пассажиров, но он отказался от медицинской помощи.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что в результате попадания камня в одном из купе было разбито окно. Кроме того, на запись попал мужчина со следами крови на лице.