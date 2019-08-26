Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова. Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа. Она предполагала шествие численностью до 30 тыс. человек от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.

В мэрии отметили, что в месте начала шествия нет площадки, где могло бы собраться заявленное число участников. «Прохождение участников по заявленному маршруту создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», — говорится в документе департамента региональной политики и противодействия коррупции Москвы.

Также в мэрии отметили, что 3 сентября в Москве будут проводиться мероприятия, связанные с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в календаре в 2005 году и связана с событиями в Беслане, где в этот день прошел штурм захваченной террористами школы.

Протестные акции проходят в Москве с середины июля на фоне недопуска большинства оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей. Акция 10 августа собрала по разным оценкам от 20 тыс. до 60 тыс. человек.