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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова. Одной из причин мэрия называет мероприятия ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Заявку на акцию 3 сентября Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа. Она предполагала шествие численностью до 30 тыс. человек от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара.

В мэрии отметили, что в месте начала шествия нет площадки, где могло бы собраться заявленное число участников. «Прохождение участников по заявленному маршруту создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», — говорится в документе департамента региональной политики и противодействия коррупции Москвы.

Также в мэрии отметили, что 3 сентября в Москве будут проводиться мероприятия, связанные с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата появилась в календаре в 2005 году и связана с событиями в Беслане, где в этот день прошел штурм захваченной террористами школы.

Протестные акции проходят в Москве с середины июля на фоне недопуска большинства оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей. Акция 10 августа собрала по разным оценкам от 20 тыс. до 60 тыс. человек.

Политика
Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа

Ранее мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении акций 31 августа — на эту дату были поданы три заявки. В мэрии заявили, что отказ в проведении акций связан с мероприятиями на ту же дату, посвященными Дню знаний.

Теги: Дмитрий Гудков, оппозиция, митинги
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