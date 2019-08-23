Оппозиция подала заявку на митинг 3 сентября

Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, мундеп Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара. Копия заявки есть у РБК.

Заявленное количество митингующих — до 30 тыс человек. Эта заявка стала первой заявкой от оппозиции на мероприятие в будний день. «Цель публичного мероприятия: выступление в поддержку требований о соблюдении конституционных прав граждан, освобождении политических заключенных и недопущении политических репрессий», — сказано в заявке.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Ранее РБК писал о том, что московские власти отказали всем трем группам заявителей протестной акции 31 августа. Заявки были поданы на несколько маршрутов шествий — по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. Позднее мэрия указала, что отказ в проведении акций связан с мероприятиями на ту же дату, посвященными Дню знаний.

Оппозиция ранее планировала мероприятия 24 и 25 августа. Заявки на эти даты в мэрию подавали Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Заявители предлагали два варианта маршрута шествия — по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а также на площади Победы. Московские власти отказали им и предложили альтернативное место для митинга в Марьино, но оппозиционеры не согласилась на это.