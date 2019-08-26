Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно. К концу утренней сессии показатели остались в негативной зоне. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai сomposite по состоянию на 11:30 (6:30 мск) снизился на 0,95%, составив 2869,81 пункта. Индекс биржи Шэньчжэня Shenzhen composite опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

Падение продемонстрировал и основной индекс гонконгской биржи Hang Seng,. В отрицательной зоне оказались все ключевые «голубые фишки». На максимуме падение составляло 3,27%, индикатор снизился до отметки 25 322 пункта.

Падение котировок происходит на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп 24 августа заявил о новом повышении пошлин на ввоз китайских товаров. Днем ранее комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Торговая война продолжается с 2018 года, когда Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР.