Общество , 26 авг, 01:24
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На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на западе Колумбии. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
Очаг стихии залегал на глубине 69,5 км. Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Гуапи, в котором проживают около 30 тыс. человек. Данных о пострадавших и разрушениях домов не поступало.
В середине июля землетрясение магнитудой 6,6 произошло у северо-западного побережья Австралии. Эпицентр был зафиксирован примерно в 202 км к западу от города Брум. Толчки также ощущались в городе Эсперанс и Дарвине.