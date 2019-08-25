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Курс доллара на 24 августа USD ЦБ: 65,6 (-0,02)

Курс евро на 24 августа EUR ЦБ: 72,62 (-0,21)

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Кремль понадеялся на здравый смысл у всех стран G7 в отношениях с Россией

Прокуратура проверит данные об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

СМИ узнали о просьбе Ирана разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам

Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии

СМИ опубликовали видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

«Роскосмос» назвал местом пожара соседнюю с ЦНИИмашем территорию

В Киеве сообщили о снижении вдвое поставок дизельного топлива из России

ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России

Как женщины на самом деле выбирают автомобили

Три человека погибли в Альпах при падении легкомоторного самолета

Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР

В Барселоне эвакуировали пляж из-за найденного взрывного устройства