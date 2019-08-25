Политика , 25 авг, 19:44
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Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии
Проходящие 25 августа президентские выборы в Абхазии являются нелегитимными, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
«Де-факто власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные «президентские выборы». Грузия осуждает этот фиктивный процесс», — написала она.
Зурабишвили добавила, что выборы в Абхазии нарушают национальный суверенитет Грузии.
Ранее протест из-за выборов в Абхазии выразил МИД Грузии. В ведомстве заявили, что результаты выборов не будут иметь никакой юридической силы.