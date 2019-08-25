Явка на выборах президента Абхазии превысила 39%

На выборах президента Абхазии проголосовали 39,14% избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК республики Тамаза Гогию.

«Явка на 15:00 составила 39,14%», — заявил он. По словам председателя ЦИК, в пяти из 35 избирательных округов страны явка превысила 50%. Наиболее активно голосует Гальский район (63,38%), минимальная явка отмечена в Гагрском районе (31,14%). Утром на выборах проголосовал действующий глава страны Рауль Хаджимба, занимающий пост президента с 2014 года.

Ранее абхазское агентство «Апсныпресс» сообщало, что по состоянию на 12:00 (11:00 мск) явка составила 19,27%.

25 августа в Абхазии проходят президентские выборы. Они должны были состояться 21 июля 2019 года, однако были перенесены из-за болезни оппозиционного политика Аслана Бжании и требований его сторонников назначить новую дату, чтобы их кандидат смог принять участие в выборах. Однако Бжания все же не смог участвовать и призвал голосовать за председателя политсовета партии «Амцахара» Алхаса Квицинию. За право возглавить страну борются девять кандидатов.