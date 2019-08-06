Киев назвал способ преодолеть дефицит российского топлива

На Украине считают, что поставки из Белоруссии и Литвы компенсируют снижение импорта из России. Особенно там рассчитывают на НПЗ в Мозыре

Мозырский НПЗ (Фото: mnpz.by)

Украина в августе сможет компенсировать уменьшение поставок дизельного топлива из России, сообщил на брифинге представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. Сделать это можно будет за счет импорта из Белоруссии и Литвы, сообщает телеканал «Еспресо».

В частности, Герус отметил, что нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре переносит запланированный ремонт с сентября на октябрь и увеличит поставки дизельного топлива на Украину на 25%: с 180 тыс. т в месяц до 250–260 тыс. т.

Также в Киеве рассчитывают на увеличение поставок из Литвы, а также морских поставок, которые ориентировочно должны увеличиться с 10–20 тыс. до 60–90 тыс. т.

Герус также отметил, что в сложившихся условиях Россия является нестабильным источником поставок дизтоплива. «Украина не желает зависеть от волюнтаристских решений», — сказал представитель правительства.

Поставки дизельного топлива из России значительно сократились в связи с решением главы правительства Дмитрия Медведева. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно ввозить на Украину только по специальному разрешению. По словам Геруса, соответствующее разрешение рассчитывал получить ЛУКОЙЛ, однако его пока нет.

Постановление Медведева стало ответом на санкции, которые Украина ввела против России 10 апреля. Тогда украинский кабмин расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу. В него включили стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и прочее.