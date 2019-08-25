Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента республики в воскресенье утром. Об этом сообщает местное агентство «Апсныпресс».

После голосования на избирательном участке в здании средней школы № 14 в Сухуме Хаджимба ответил на вопросы журналистов.

«Что бы ни было, главное, чтобы этот этап был пройден достойно. Ожидаю одного, что все пройдет спокойно. И не сомневаюсь, что у нашего народа будет мирное и спокойное будущее», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от результатов выборов.

В воскресенье в Абхазии проходят президентские выборы. Они должны были состояться 21 июля текущего года, однако из-за болезни оппозиционного политика Аслана Бжании и требований его сторонников перенести выборы для того, чтобы Бжания смог принять в них участие, были перенесены. Однако Бжания не смог в них участвовать и призвал поддержать кандидатуру председателя политсовета партии «Амцахара» Алхаса Квицинии.

В общей сложности ЦИК республики зарегистрировала десять кандидатов, однако 20 августа от участия был отстранен бывший директор госкомпании «Абхазчай» Астамур Отырба, так как он вовремя не успел представить своего кандидата в вице-президенты. Таким образом, за пост главы государства поборются девять кандидатов.

Рауль Хаджимба занимает пост президента Абхазии с 2014 года.