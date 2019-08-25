В Москве из коттеджа пенсионера похитили 14 млн руб.

В Москве из принадлежащего пенсионеру коттеджа похитили более 14 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городского управления МВД.

Кража произошла в коттедже пенсионера на Островном проезде (Крылатское) в период с 19 июня по 23 августа.

«Следы взлома в частном доме заметил садовник, после чего вызвал полицию. Неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж и совершил кражу из сейфа», — сказали в полиции.

По данным ведомства, преступник похитил средств на сумму 14 млн 208 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК — кража в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). Полиция ищет злоумышленника.

В августе неизвестные похитили из больницы в Ленинградской области банкомат с 3,5 млн. руб. Преступники проникли в вестибюль медицинского учреждения, взломав дверь. В сентябре 2018 года у московского пенсионера украли 14,6 млн руб., хранившихся в банковской ячейке.