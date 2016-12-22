В Москве у пенсионера из банковской ячейки похитили почти 15 млн руб.

С заявлением в полицию пенсионер обратился накануне, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Пострадавший рассказал, что у него украли деньги, которые хранились в депозитарии банка.
Полицейские, прибывшие в отделение по адресу: ул. Красная Пресня, 21, выяснили, что пропало 14,6 млн руб., хранившихся в банковской ячейке. При этом пока не указывается, каким образом и когда злоумышленник смог их похитить. Известно лишь, что до 28 июня деньги были на месте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». «Принимаются меры по задержанию подозреваемого», — сообщил РБК сотрудник пресс-службы ГУ МВД.
В полиции не уточнили, в отделении какого именно банка произошло ограбление. В здании по указанному адресу находятся отделения Газпромбанка, БКС, Россельхозбанка и банка «Восточный». РБК направил запросы в эти кредитные организации. В БКС сообщили, что к ним данный инцидент отношения не имеет.
Похожее преступление произошло в Пресненском районе в конце июля. Тогда исчезновение 6,3 млн руб. заметил главный специалист-операционист АО «Россельхозбанк». Полицейские выяснили, что неизвестный подобрал ключи к банковской ячейке и унес деньги, которые принадлежали директору ИТ-компании.В том же месяце обокрали депозитарий ПАО «Тимер Банк» на улице Академика Зелинского. Тогда из банковской ячейки, которая принадлежала генеральному директору медицинского центра «Мира», украли $130 тыс. и 10 млн руб.