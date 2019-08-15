Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб.

Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб.

Неизвестные вынесли банкомат банка «Открытие» из вестибюля тихвинской межрайонной больницы на улице Карла Маркса в Тихвине (Ленинградская область). Об этом сообщает Ленинградская областная телекомпания со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в банкомате находилось более 3,5 млн руб.

В полицию с заявлением о краже обратился охранник медицинского учреждения. Преступники проникли в вестибюль больницы, взломав входную дверь. На месте происшествия были обнаружены лом, гидравлическая тележка, фонарик и инструкция по взлому банкомата.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция ведет поиски грабителей.

В мае в Москве неизвестный украл из банкомата 565 тыс. руб., положив на карты «билеты банка сувениров».