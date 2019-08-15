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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,22%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
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Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб.

Неизвестные вынесли банкомат банка «Открытие» из вестибюля тихвинской межрайонной больницы на улице Карла Маркса в Тихвине (Ленинградская область). Об этом сообщает Ленинградская областная телекомпания со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, в банкомате находилось более 3,5 млн руб.

В полицию с заявлением о краже обратился охранник медицинского учреждения. Преступники проникли в вестибюль больницы, взломав входную дверь. На месте происшествия были обнаружены лом, гидравлическая тележка, фонарик и инструкция по взлому банкомата.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полиция ведет поиски грабителей.

В мае в Москве неизвестный украл из банкомата 565 тыс. руб., положив на карты «билеты банка сувениров».

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Теги: кража банкоматов, кража денег
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