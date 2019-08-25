СМИ сообщили о жалобе Елизаветы II на испорченный вертолетом Трампа газон

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась австралийскому премьеру Скотту Моррисону на испорченный газон на лужайке перед Букингемским дворцом из-за вертолетов президента США Дональда Трампа, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к Моррисону.

Трамп посетил Соединенное Королевство в начале июня. По данным издания, его самолеты приземлялись около дворца два раза в день. Разговор с Моррисоном состоялся на следующий день. В ходе встречи, по данным газеты, Елизавета II сказала ему: «Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена». Как пишет газета, трава на лужайке была испорчена из-за двигателей вертолета и его колес.

Трамп в ходе визита остановился в резиденции американского посла, который находится в трех милях (4,8 км) от дворца, указывает издание.

Перед визитом Трампа люди в Лондоне выходили на улицы, чтобы протестовать против его приезда. В частности, акция проходила на Трафальгарской площади, где ее участники надули воздушный шар в виде младенца с лицом Трампа. Президент США говорил, что не видел протестов, а его визит в Лондон проходит очень хорошо.