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Политика ,  
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Трамп назвал фейковой информацию о протестах против его визита в Британию

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги первого дня своего трехдневного визита в Великобританию, заявил, что он не видел протестующих против его визита в Соединенное Королевство. Об этом он написал в Twitter.

«Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева и вся королевская семья фантастические. Отношения с Великобританией очень крепкие. Огромные толпы доброжелателей и людей, которые любят нашу страну. Еще не видели никаких протестов», — заявил Трамп.

При этом он выразил мнение, что СМИ будут работать над тем, чтобы найти факты и опубликовать материалы о протестах против его визита в Великобританию.

Во время пресс-конференции, прошедшей 4 июня, Трамп сказал, что не видел массовых протестов британцев против его визита в страну. «Я слышал, что были протесты. Я сказал: «Где протесты? Я не вижу никаких протестов», — приводит слова американского лидера Би-би-си. «Я видел небольшой протест сегодня, когда я пришел, очень маленький. Так что во многом это фейковые новости», — добавил он.

Как пишет The New York Times, несколько тысяч людей в различных британских городах вышли на улицы, протестуя против визита Трампа. В частности, 4 июня на Трафальгарской площади в Лондоне собрались сотни митингующих. Протест под лозунгом «Вместе против Трампа» начался во вторник утром. Участники митинга надули большой воздушный шар в виде младенца с лицом Трампа, который одет в подгузник и держит в руке смартфон.

По данным издания, в Лондон на автобусах приехали протестующие как минимум из 15 других городов. Организаторы демонстрации в британской столице и других городах (в частности, в Бирмингеме, Сток-он-Тренте, Шеффилде, Глазго, Эдинбурге, Честере, Оксфорде, Лестере и Эксетере) заявили, что основными темами протеста будут «спорная и ненавистная политика» Трампа, изменение климата, права мигрантов, женщин и ЛГБТ-сообщества.

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Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию

NYT отмечает, что массовая акция протеста планируется в Портсмуте, где Трамп примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Трехдневный официальный визит Дональда Трампа в Великобританию начался в понедельник, 3 июня. Накануне он был принят королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Во вторник он вместе с британским премьером Терезой Мэй поучаствовал в круглом столе с бизнесменами двух стран, а также провел с ней переговоры в резиденции на Даунинг-стрит.

Теги: Дональд Трамп, протесты, Великобритания
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