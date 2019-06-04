Трамп назвал фейковой информацию о протестах против его визита в Британию

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги первого дня своего трехдневного визита в Великобританию, заявил, что он не видел протестующих против его визита в Соединенное Королевство. Об этом он написал в Twitter.

«Лондонская часть поездки проходит очень хорошо. Королева и вся королевская семья фантастические. Отношения с Великобританией очень крепкие. Огромные толпы доброжелателей и людей, которые любят нашу страну. Еще не видели никаких протестов», — заявил Трамп.

При этом он выразил мнение, что СМИ будут работать над тем, чтобы найти факты и опубликовать материалы о протестах против его визита в Великобританию.

Во время пресс-конференции, прошедшей 4 июня, Трамп сказал, что не видел массовых протестов британцев против его визита в страну. «Я слышал, что были протесты. Я сказал: «Где протесты? Я не вижу никаких протестов», — приводит слова американского лидера Би-би-си. «Я видел небольшой протест сегодня, когда я пришел, очень маленький. Так что во многом это фейковые новости», — добавил он.