В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца

Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, передает «РИА Новости».

Как сообщало издание «Пункт А», мужчина потерялся 23 августа на территории села Линейное Наримановского района. Для поисков привлекли силы Министерства международных и внешнеэкономических связей региона, УМВД по Астраханской области и районной администрации. К поисковой операции планировалось подключить вертолет Росгвардии Ка-26.

Позже, пишет «КаспийИнфо», в региональном главке МЧС сообщили, что мужчина позвонил по номеру 112. Он говорил на португальском и после соединения с переводчиком рассказал, что он двигается на мотоцикле в районе Линейного, а также то, что него почти разрядился аккумулятор телефона. С мужчиной попытались еще несколько раз связаться экстренные службы, но он уже не ответил.

В 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в России пропал британский болельщик. Последний раз, по словам его родственника, мужчину видели в Самаре, где проходил один из матчей, затем он перестал выходить на связь. Через несколько дней полиции удалось отыскать британца в гостинице в Москве. Против него, как отмечали тогда в полиции, не совершалось никаких противоправных действий.