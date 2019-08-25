Порошенко напомнил Зеленскому об ответственности цитатой из Библии

Лидер партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко отметил в Twitter уникальные возможности, которые получил нынешний глава государства Владимир Зеленский при формировании нового правительства. Порошенко, однако, предостерег его цитатой из Библии, напомнив о «колоссальной» ответственности, которая приходит «вместе с широкими возможностями».

«Ни один из предыдущих президентов и мечтать не мог о такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной Раде. И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится», — написал бывший президент Украины.

Порошенко при этом отметил, что однопартийное большинство, «технократическое правительство», дает новой власти шанс для осуществление ряда экономических реформ. По словам экс-президента, раньше для них «не было надлежащих политических условий».

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей. «Слуга народа» лидировала как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, что позволило партии сформировать правительство без образования парламентской коалиции — впервые в истории страны. «Европейская солидарность» Порошенко набрала на выборах 8,10% голосов.