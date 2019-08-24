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Власти Москвы отчитались о 500 тыс. участников мероприятий в День флага

Концерты, флешмобы, квесты и представления, организованные в честь празднования 350-летия российского флага в Москве посетили почти 500 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Центральные площадки празднования организовали на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповедник «Коломенское», Екатерининском парке, а также в саду «Эрмитаж».

На проспекте Сахарова прошел флэшмоб «Флаг-рекордсмен», где более тысячи человек развернули российский триколор. Площадь его полотна, как сообщается на сайте мэра, составила более 2,5 тыс. кв. м. На этой же площадке прошел концерт, где выступили группы «Сурганова и оркестр», «Голубые береты», а также Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и прочие артисты.

Отмечается, что празднование годовщины флага продолжится в воскресенье, 25 августа. В этот день в парке победы на Поклонной горе выступят певцы Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.

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МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве

Ранее МВД сообщило, что концерт в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова в посетили более 100 тыс. человек. По данным мэрии, на площадку пришли более 110 тыс. человек. До появления гигантского триколора там развернули полотно из 2 тыс. флагов российских городов и общественных организаций, на котором читалось сложенное из цветов флага слово «Россия».

Оппозиция ранее подавала заявку на проведение 24 августа на проспекте Сахарова митинга с требованием допустить незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мэрия Москвы отказалась согласовать мероприятие и предложила провести его в Марьино. Оппозиция отказалась и подала новые заявки для очередных акций в Москве 31 августа.

Теги: российский флаг, Госконцерт, Москва
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