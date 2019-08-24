Власти Москвы отчитались о 500 тыс. участников мероприятий в День флага

Власти Москвы отчитались о 500 тыс. участников мероприятий в День флага

Концерты, флешмобы, квесты и представления, организованные в честь празднования 350-летия российского флага в Москве посетили почти 500 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Центральные площадки празднования организовали на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповедник «Коломенское», Екатерининском парке, а также в саду «Эрмитаж».

На проспекте Сахарова прошел флэшмоб «Флаг-рекордсмен», где более тысячи человек развернули российский триколор. Площадь его полотна, как сообщается на сайте мэра, составила более 2,5 тыс. кв. м. На этой же площадке прошел концерт, где выступили группы «Сурганова и оркестр», «Голубые береты», а также Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и прочие артисты.

Отмечается, что празднование годовщины флага продолжится в воскресенье, 25 августа. В этот день в парке победы на Поклонной горе выступят певцы Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.