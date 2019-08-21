Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро»

При распределении международных направлений прекратившей полеты в 2015 году «Трансаэро» Росавиация уведомила не все авиакомпании о конкурсе. Соответствующую жалобу авиаперевозчик направил главе ФАС

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Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Факт написания письма РБК подтвердил представитель Utair.

В пресс-службе ФАС заявили РБК, что обращение от авиакомпании пока не поступило. «В случае его получения оно будет рассмотрено ФАС России в установленные законом сроки», — сообщили антимонопольщики.

По информации издания, письмо было направлено накануне, 20 августа. Оно адресовано напрямую главе ведомства Игорю Артемьеву. Подпись на документе поставил президент Utair Павел Пермяков. Суть претензии заключается в следующем: 19 августа межведомственная комиссия при Минтрансе распределила между авиакомпаниями 13 международных направлений, которые раньше принадлежали «Трансаэро» (прекратила полеты в 2015 году). Это полеты из Москвы в Барселону, Аликанте (Испания), Римини, Венецию, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент и Прагу, а также из Петербруга в Рим и Милан. Заявки на них подали только «Аэрофлот» и S7. Авиакомпании «Победа» и Utair, которые также были потенциальными претендентами, о выставлении этих 13 направлений на конкурс даже не знали и, соответственно, не подали заявок.

Пермяков и гендиректор «Победы» Андрей Калмыков просили Минтранс перенести конкурс, однако ведомство этого не сделало.

Пермяков в своем письме главе ФАС отметил, что Росавиация своими действиями нарушила регламент. Представитель «Победы» заявил «Ведомостям», что авиакомпания не будет обращаться в ФАС. 13 августа РБК писал, что глава «Победы» Андрей Калмыков обращался в Минтранс, попросив перенести рассмотрение вопроса о распределении маршрутов «Трансаэро». Он настаивал, что министерство не раскрыло должным образом данные о том, что компании могут претендовать на маршруты «Трансаэро».