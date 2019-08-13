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Netflix $440 (+41,71%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,3%) прогноз ING к 30.09.19
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«Победа» пожаловалась в Минтранс из-за недопуска к маршрутам «Трансаэро»
Ведомство не раскрыло должным образом информацию о том, что компании могут побороться за международные маршруты, по которым летала «Трансаэро», заявил глава «Победы». В итоге заявки на эти допуски подали только «Аэрофлот» и S7
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») Андрей Калмыков обратился в Минтранс с просьбой перенести рассмотрение вопроса о распределении международных маршрутов авиакомпании «Трансаэро», которая прекратила свою деятельность в конце 2015 года. Иначе будет нарушено антимонопольное законодательство. Об этом говорится в письме Калмыкова на имя замминистра транспорта Александра Юрчика, отправленном в понедельник, 12 августа. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель «Победы», отказавшись от дальнейших комментариев.

Заседание межведомственной комиссии по допускам перевозчиков к международным рейсам, на котором должны были рассмотреть вопрос о маршрутах «Трансаэро» или так называемых допусках (среди них, в частности, такие популярные направления у туристов, как Москва — Барселона и Москва — Аликанте), было назначено на 13 августа. За пять дней до этого заседания, 8 августа, Росавиация опубликовала на своем сайте материалы, но их недостаточно для принятия решения о распределении маршрутов, утверждает Калмыков. Среди оснований для распределения «допусков» «Трансаэро» нужно наличие неиспользуемых прав, возникновение прав на международные перевозки в связи с международным обязательством России, аннулирование лицензии, отзыв допуска или внесение изменений в условия допуска действующего перевозчика, указывает он в своем письме в Минтранс: «Данные условия Росавиацией не выполнены».

Калмыков подчеркивает, что права «Аэрофлота», который использовал часть маршрутов «Трансаэро» с конца 2015 года, не отозваны «в установленном порядке», а информация о наличии свободных частот Росавиация заранее не опубликовала на своем сайте. В действиях сотрудников ведомства, ведущих подготовку к заседанию межведомственной комиссии, усматриваются признаки «ограничения или полного устранения конкуренции» на рынке, утверждает глава «Победы». «Прошу вас принять меры, направленные на недопущение рассмотрения на межведомственной комиссии по допускам 13.08.2019 вышеуказанного вопроса о нарушении требований федерального закона «О защите конкуренции» <...>, а также решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в установленном порядке», — заключает Калмыков.

Бизнес
Минтранс обвинил Utair в «банальном разгильдяйстве» и попытках спекуляции

Ранее письмо с требованием перенести заседание межведомственной комиссии направляла и авиакомпания Utair, ведущая с банками переговоры о реструктуризации долгов, которая, как и «Победа», не успела подать заявку на маршруты «Трансаэро». Росавиация, утверждает глава Utair Павел Пермяков, составила свой приказ таким образом, что из него было неясно, что за маршруты «Трансаэро» можно побороться. В ответ представитель Минтранса обвинил авиакомпанию в «банальном разгильдяйстве» и желании спекулировать на своем финансово неустойчивом положении. Тем не менее заявки на эти маршруты подали «Аэрофлот» и S7. «Utair выступает за то, чтобы обеспечить возможность всем авиакомпаниям подать заявки на маршруты. Факт того, что заявки на очень ценные допуски подали только группа «Аэрофлот» и S7, свидетельствует о недостаточной информированности всех игроков отрасли», — заявил через пресс-службу Пермяков.

Несмотря на жалобы перевозчиков, заседание межведомственной комиссии состоялось, сказали РБК два источника, близкие к его участникам. По словам одного из них, результаты будут подведены через несколько дней.

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит информацию по признакам нарушения Минтрансом антимонопольного законодательства при распределении международных маршрутов, сказал РБК ее представитель. «Учитывая доминирующую роль группы «Аэрофлот» и сложное финансовое положение конкурентов, ограничения допуска компаний на прибыльные маршруты недопустимы», — подчеркнул он. РБК направил запросы в Минтранс и Росавиацию.

Росавиация отозвала сертификат эксплуатанта «Трансаэро» в октябре 2015 года, после того как было принято решение о банкротстве компании. Ожидалось, что «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» будут обслуживать эти маршруты до тех пор, пока не погасят убытки, полученные от перевозок около 2 млн пассажиров «Трансаэро». В марте 2019 года перевозчикам продлили допуски только до октября.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Победа», Росавиация, «Трансаэро»
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