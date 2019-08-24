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Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия по случаю празднования Дня независимости, передает «Диалог.ua».

Как сообщает украинское издание, Порошенко вместе с супругой Мариной пришел отметить День независимости у Министерства обороны страны. По словам бывшего президента, ему было важно отпраздновать годовщину с ветеранами военных действий в Донбассе. «Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость», — сказал Порошенко.

Праздничное поздравление президент разместил на своей странице в Facebook. «Сегодня я поздравляю украинцев с Днем независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, были свободны. Мы отдали почет и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю», — написал Порошенко.

Украинские «Вести» передают, что Порошенко — единственный из бывших президентов страны, кто не явился на официальное празднование Дня независимости (не считая Виктора Януковича, который покинул Украину в 2014 году). На Майдане с речью выступил нынешний глава государства Владимир Зеленский, также мероприятие посетили Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

24 августа на Украине отмечают День независимости. Ранее Зеленский из-за дороговизны отменил традиционный военный парад. Президент Украины заявил, что сэкономленные средства (около $11,5 млн) будут направлены на выплату премий военным. В конце июля глава офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил, что вместо парада в Киеве состоится Шествие достоинства, участие в котором примут президент, военные и «медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры». Также в центре столицы пройдет концерт.

Теги: День независимости Украины, Петр Порошенко
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