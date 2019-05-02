В США разрешили продажу IQOS

Philip Morris добилась от властей США разрешения на реализацию системы IQOS. Продажа систем нагревания табака была разрешена после двухлетнего разбирательства

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, решение управления открывает для Philip Morris «огромный рынок». В будущем решение FDA может послужить образцом для ведомств других стран при вынесении решения о допуске IQOS на рынок.

По итогам двухлетнего расследования, FDA пришло к выводу, что реализация устройства на рынке США с точки зрения «защиты общественного здоровья», поскольку эта система «производит меньшее количество токсинов по сравнению с обычными сигаретами».

Вместе с тем, IQOS, как и обычные сигареты, должны продаваться с предупреждающими надписями. Их реклама на телевидении, по радио и в печати должна публиковаться на основе тех же ограничений, что и прочая табачная продукция.

Как отмечает CNBC, на фоне решения FDA акции Philip Morris на рынке прибавили в стоимости 2%, торги прекратились на уровне $ 86,56. Акции Altria, материнской компании PM выросли на 1,5%, торги прекратились на уровне $ 54,33.