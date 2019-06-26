Власти Сан-Франциско первыми в США запретят электронные сигареты

Сан-Франциско, штат Калифорния, станет первым американским городом, где запретят продажу электронных сигарет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение городского совета, которое было принято по итогам голосования, прошедшего во вторник, 25 июня.

В постановлении говорится, что на территории города будет полностью запрещена продажа любых видов электронных сигарет, которые не получили сертификат о безопасности, который выдает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Как отмечает телеканал, пока такое разрешение не получила ни одна компания.

Продажа электронных сигарет будет запрещена как в магазинах, так и через интернет. Данное решение одобрила мэр Сан-Франциско Лондон Брид. «Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия», — заявила она перед голосованием.

Мэр города должна подписать документ о запрете торговли электронными сигаретами в ближайшее время, после чего в течение 30 дней он вступит в силу. Как ожидается, в полной мере он начнет работать примерно через полгода.