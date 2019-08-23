В ХМАО пятиэтажный дом частично обрушился во время капремонта

В городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе обрушилась часть конструкций у пятиэтажки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В Мегионе в жилом доме проводился ремонт. Обрушилась часть конструкций пятиэтажного дома», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, никто из жильцов дома не пострадал. В результате эвакуировали около 70 человек. В главке МЧС рассказали, что после осмотра здания жильцы вернулись в дом. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

В администрации Мегиона агентству уточнили, что во время проведения капитального ремонта обрушился парапет, в результате чего были повреждены автомобиль и мотоцикл. При этом жильцы дома отказались отправиться в пункт временного размещения.